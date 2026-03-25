Акции производителя лабубу Pop Mart упали почти на 23%

Акции китайской компании Pop Mart, производителя игрушек лабубу, упали почти на 23% после публикации отчетности за 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Годовая выручка Pop Mart выросла на 185%, составив 37,1 млрд юаней ($5,4 млрд), но оказалась существенно ниже прогнозов. Чистая прибыль увеличилась более чем в четыре раза, достигнув 12,8 млрд юаней ($1,9 млрд).

Инвесторов беспокоит то, что компания слишком полагается на лабубу, которая приобрела популярность в прошлом году. На линейку игрушек, в которую входит лабубу, приходится 38% всей годовой выручки компании. «Опора Pop Mart на серии игрушек Monsters и Labubu сохраняется… мы по-прежнему ожидаем, что эффективная диверсификация займет у Pop Mart довольно много времени»,— отметил аналитик компании Morningstar Джефф Чжан.

Яна Рождественская