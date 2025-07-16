Производитель игрушек Labubu ожидает роста прибыли на 350%

Китайская компания Pop Mart, производитель игрушек Labubu, ожидает по итогам первого полугодия роста прибыли на 350%. Выручка, по оценкам Pop Mart, вырастет втрое, и все благодаря резкому росту популярности Labubu в мире, а также эффективному снижению компанией издержек. Официально результаты второго квартала и первого полугодия компания опубликует в конце августа. Об этом сообщает BBC.

Рыночная стоимость Pop Mart сейчас составляет $43 млрд. Только за последние 12 месяцев ее акции, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, подорожали на 570%. У компании действует более 2 тыс. магазинов и вендинговых аппаратов по продаже Labubu в Китае и за его пределами. Продажи за пределами Китая составляют 40% от всех продаж Pop Mart. При этом в июне в США, где работают 40 магазинов компании, продажи этих игрушек выросли на 5000% по сравнению с этим же месяцем 2024 года.

Алена Миклашевская