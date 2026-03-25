Иран выпустил по странам Персидского залива четыре тысячи ракет и беспилотников

Иран выпустил более 1 тыс. ракет и более 3 тыс. беспилотников по странам Персидского залива с начала эскалации боевых действий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные израильского Института исследований национальной безопасности (INSS). По информации издания, больше всего ударов пришлось на ОАЭ, Кувейт и Саудовскую Аравию.

По данным аналитического центра, с 28 февраля по 24 марта Иран выпустил по объектам на территории ОАЭ 372 ракеты и 1806 беспилотников. Кувейт атаковали 242 ракеты и 534 БПЛА. По территории Саудовской Аравии Иран выпустил 688 беспилотников. Еще суммарно менее тысячи иранских БПЛА и ракет атаковали Бахрейн, Катар и Оман.

Иран активизировал атаки на американские базы на Ближнем Востоке, а также энергетическую инфраструктуру в регионе после начала операции США и Израиля 28 февраля. 24 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают применение войск против Ирана.