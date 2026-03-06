Дело о мошенничестве владельца тамбовского «Завком-Инжиниринг» дошло до суда

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя, которого уличили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и переводе денег в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом в ведомстве сообщили 6 марта. По информации источника «Ъ-Черноземье», речь идет о Владимире Артемове, одном из собственников (37,05% долей) ООО «Виват», которое выступает единственным владельцем местного ООО «Завком-Инжиниринг».

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый и его соучастники «в рамках исполнения договора на изготовление и поставку оборудования в образовательное учреждение, финансируемого государственным фондом, подготовили с использованием действующих и аффилированных фирм за рубежом заведомо ложные документы, необоснованно завысив затраты по обязательствам». Этим бюджету был причинен ущерб более 31 млн руб. Кроме того, соучастники проводили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента.

«В кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения. Общая сумма переводов составила более 42 млн руб.»,— уточнили в прокуратуре.

Противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ по Тамбовской области.

Дело направлено в Ленинский районный суд Тамбова. В прокуратуре указали, что этот же суд «рассмотрит уголовные дела в отношении еще двух соучастников преступлений, занимавших руководящие должности в коммерческой организации». По состоянию на 6 марта в картотеке суда есть информация об уголовном деле в отношении Максима Ткачева. Его также обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Однако в картотеке указано, что Владимиру Артемову дополнительно вменяют ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, до пяти лет лишения свободы). В сообщении прокуратуры этой информации нет.

По данным Rusprofile, ООО «Завком-Инжиниринг» занимается инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Единственный владелец компании — ООО «Виват», в котором 37,05% принадлежит Владимиру Артемову, 25,97% — Сергею Артемову, 25,45% — Александре Ткачевой, 11,53% — Елене Ломакиной. Эта же компания выступает бенефициаром одного из крупнейших предприятий региона в сфере машиностроения — АО «Завком» («Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н.С. Артемова»).

В апреле 2025 года «Ъ-Черноземье» писал о возбуждении в отношении представителей «Завком-Инжиниринг» уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи считали, что фигуранты необоснованно завысили стоимость договора на изготовление и поставку оборудования Тамбовскому государственному техническому университету. Тогда речь шла об ущербе бюджету в сумме «более 14 млн руб.».

Денис Данилов