В Южном районе Новороссийска отключили холодную воду

Из-за утечки на сетях в части Южного района Новороссийска приостановили подачу водоснабжения. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

С 13:00 25 марта воду отключили в жилых домах по ул. Дзержинского, 185-203 (нечетная сторона), ул. Куникова, 38, ул. Героев Десантников, 55, 55А и 61.

В настоящее время на сетях в месте обнаружения утечки проводятся восстановительные работы. Они будут осуществляться ориентировочно до 17:00.

На период отключения «Водоканал» осуществляет подвоз воды автоцистернами по заявкам. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

София Моисеенко