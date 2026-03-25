В прошлом году прибыль «Ростсельмаша» уменьшилась на 7%

По итогам 2025 года чистая прибыль ростовского производителя машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы «Ростсельмаш» составила 101,6 млн руб. Это на 7% меньше, чем в 2024 году (109,3 млн руб.), о чем свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

За указанный период выручка «Ростсельмаша» достигла 68,5 млн руб., а годом ранее показатель составлял 65,4 млн руб. Также вырос размер чистых активов. В 2025 году он достиг 2,6 млрд руб. против 2,5 млрд руб. в 2024 году.

Коммерческие расходы предприятия выросли с 3 млн руб. в 2024 году до 4,2 млн руб. в 2025 год. Вместе с тем, управленческие расходы увеличились с 31,9 млн руб. до 35,7 млн руб.

Мария Хоперская