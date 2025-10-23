«Яндекс» намерен запустить в российских городах 20 тыс. роботов-доставщиков

«Яндекс» (MOEX: YDEX) планирует через год производить по 1,3 тыс. роботов-доставщиков в месяц. К концу 2027 года компания рассчитывает выпустить 20 тыс. роботов нового, четвертого поколения. Это должно помочь сервисам «Яндекса» и компаниям-партнерам решить проблему нехватки курьеров и снизить стоимость доставки.

Согласно пресс-релизу, роботов-доставщиков впервые начнут выпускать серийно. У четвертого поколения роботов — обновленная подвеска, обеспечивающая высокую проходимость, более мощный вычислительный блок, новый лидар и съемная батарея. На одном заряде они могут преодолеть до 70 км. Их грузовой отсек можно разделить на две части, что позволит доставлять два заказа за один рейс.

Первые роботы нового поколения запустят в ноябре. Они будут доставлять заказы «Яндекс Еды», «Лавки», «Доставки» и партнеров «Яндекса». Роботы-доставщики выйдут в том числе на улицы Санкт-Петербурга и Казани, а также расширят присутствие в Москве. В компании уточнили, что после их запуска доставка ровером будет обходиться дешевле, чем доставка курьером.

В августе Минэкономики вынесло на обсуждение постановление, которое узаконит присутствие роботов-доставщиков (роверов) на улично-дорожной сети. Для рободоставки введут лимиты скорости: общий — 25 км/ч, при движении по тротуарам — 10 км/ч, при пересечении проезжей части — 6 км/ч. На каждый ровер будет оформляться страховка на случай ДТП с лимитом покрытия ущерба 500 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Роботы в законе».