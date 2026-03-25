В Югре осудили охранницу, пропустившую в гимназию вооруженного подростка

Советский районный суд назначил шесть месяцев ограничения свободы сотруднице частного охранного предприятия за пропуск вооруженного подростка в гимназию, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции ХМАО-Югры. Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как установил суд, подсудимая, осуществлявшая пропускной режим в МАОУ «Гимназия г. Советский», вопреки должностной инструкции допустила на территорию учреждения несовершеннолетнего учащегося: он прошел через турникет, не предъявив электронный пропуск, имея при себе крупногабаритную сумку, визуально отличавшуюся от стандартного школьного рюкзака. Впоследствии выяснилось, что в сумке находились нож, топор и пневматический пистолет.

Кроме того, подсудимая располагала сведениями от другого ученика о том, что несовершеннолетний демонстрировал содержимое сумки, а также о намерении совершить особо тяжкое преступление. «В нарушение должностной инструкции женщина не сообщила о происшествии в правоохранительные органы и своему руководству, не предприняла мер к задержанию нарушителя и пресечению противоправных действий, фактически создав непосредственную угрозу для жизни и здоровья учащихся и сотрудников образовательного учреждения»,— говорится в сообщении суда.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью согласилась с предъявленным обвинением, дело было рассмотрено в особом порядке. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: возраст подсудимой, признание вины и добровольное возмещение морального вреда.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ осужденной установлены ограничения: запрет на уход из дома в ночное время, выезд за пределы муниципального образования и изменение места жительства без согласия надзорного органа, а также возложена обязанность являться на регистрацию.

Уголовное дело в отношении учащегося, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, выделено в отдельное производство. В настоящее время он находится под домашним арестом, предварительное следствие продолжается.

Полина Бабинцева