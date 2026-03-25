В Германии обыскали офис транслирующего российские телеканалы сервиса Kartina.TV

Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) вместе с налоговой полицией провело обыски в штаб-квартире стримингового сервиса Kartina.TV в Висбадене, пишет Der Spiegel. Сервис специализируется на трансляции российских и других восточноевропейских телеканалов. По данным издания, Kartina.TV обвиняют в уклонении от уплаты налогов на несколько миллионов евро.

Обыск в офисе Kartina.TV и Kartina Digital в Висбадене прошел 24 марта. По данным Der Spiegel, в нем приняли участие около 150 полицейских и других сотрудников правоохранительных органов. Издание сообщает, что сервисы принадлежат предпринимателю Андреасу Р. (полное имя не сообщается), родившемуся в Приднестровье.

В прокуратуре Франкфурта Der Spiegel подтвердили, что в Висбадене проходил обыск и что он связан с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Однако названия компаний не сообщаются. В самих Kartina.TV и Kartina Digital, а также Андреас Р. на запрос издания не ответили.

Kartina.TV транслирует около 200 российских телеканалов, а также каналы из других стран Восточной Европы и Кавказа, включая Украину, Грузию и др. Подписка на сервис стоит €16,5 в месяц. В 2018 году немецкие СМИ писали, что Kartina.TV показывает рекламу крайне правой партии «Альтернатива для Германии». После 2022 года сервис по требованию властей Германии прекратил трансляцию таких каналов, как RT и «Россия 1».

