Памфилова: на СВО погибли 108 членов избиркомов

В военной операции на Украине участвовали 1197 организаторов выборов. Из них 108 погибли, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Памфилова выступила с итоговым докладом о работе ЦИКа за 2021–2026 годы. По ее словам, сейчас в зоне СВО находятся 643 члена избиркомов из 84 регионов. Она отметила высокую электоральную активность бойцов в зоне СВО.

«Это также касалось голосования наших военнослужащих, непосредственных участников СВО. Там всегда высокая активность, и ребята голосовали, несмотря на бои, буквально в окопах. Для них это было важно, мы как могли обеспечивали эти возможности»,— утверждает глава ЦИК (цитата по ТАСС).

20 марта президент Владимир Путин завершил формирование нового состава Центризбиркома, переназначив председателя Эллу Памфилову, секретаря Наталью Бударину, а также членов комиссии Игоря Борисова и Антона Лопатина. Новичком в президентской пятерке стал ветеран спецоперации Анатолий Сысоев, который до недавнего времени работал помощником губернатора Тверской области.

