Центризбирком получил Героя

Владимир Путин вечером 20 марта завершил формирование нового состава Центризбиркома, переназначив председателя Эллу Памфилову, секретаря Наталью Бударину, а также членов комиссии Игоря Борисова и Антона Лопатина. Новичком в президентской пятерке стал Герой России подполковник Анатолий Сысоев, который до недавнего времени работал помощником губернатора Тверской области. Ветеран спецоперации мог попасть в новый состав комиссии по квоте верхней палаты, но в итоге был делегирован главой государства.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Согласно указу Владимира Путина, действующие члены комиссии Элла Памфилова, Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин будут исполнять свои полномочия еще пять лет. Для госпожи Будариной и господина Борисова это будет второй срок, для госпожи Памфиловой — третий, а для господина Лопатина — четвертый. Первые трое сохранили место в президентской пятерке, последний ранее проходил по думской квоте (был делегирован «Единой Россией»).

Центризбирком состоит из 15 человек, которых на паритетной основе назначают Совет федерации (по предложениям регионов), Госдума (по предложениям фракций) и президент. Обе палаты парламента со своими пятерками уже определились.

Как ранее сообщал “Ъ”, 4 марта Совет федерации переназначил заместителя председателя ЦИКа Николая Булаева, а также действующих членов комиссии Людмилу Маркину, Эльмиру Хаймурзину, Евгения Шевченко и Павла Андреева (четверо сохранили «прописку», господин Андреев представлял президентскую пятерку). 11 марта Госдума отправила в ЦИК действующих членов Константина Мазуревского (ЕР), Евгения Колюшина (КПРФ) и Николая Левичева («Справедливая Россия»), а также двух новичков — Василину Кулиеву (ЛДПР) и Алену Булгакову («Новые люди»).

Таким образом, в новый состав Центризбиркома переназначены 12 из 15 его членов. Комиссию покидают Андрей Шутов (в 2021 году его назначал президент), Борис Эбзеев (Совет федерации) и Александр Курдюмов (Госдума).

Анатолий Сысоев ранее выступал кандидатом в новый состав ЦИКа по квоте верхней палаты. В частности, его кандидатуру выдвигали заксобрание и губернатор Амурской области. Однако в последний момент сенаторы рассмотрели пятерку, в которую вошел Павел Андреев. Как пояснял глава регламентного комитета Совета федерации Вячеслав Тимченко, господин Сысоев не воспользовался правом занять место в новом составе Центризбиркома и необходимых документов в верхнюю палату не предоставил. Впрочем, собеседники “Ъ” тогда предполагали, что участник СВО может пройти в ЦИК по президентской квоте.

По словам электорального юриста Олега Захарова, назначение Анатолия Сысоева демонстрирует решительность главы государства в обеспечении кадрового лифта для участников боевых действий во всех сферах публичной политики. «Символизм этого решения вполне понятен и логичен. Сенаторская квота заполнена целиком действующими членами комиссии, это кадровый костяк ЦИКа. Пятерка Госдумы имеет понятный партийный окрас, а в президентский пул не могли не попасть нынешние и прогнозируемо будущие руководитель и секретарь комиссии. Их дополнили герой СВО и два действующих члена комиссии. По сути, это публичный мандат доверия от главы государства на новую каденцию высшей электоральной инстанции»,— сказал господин Захаров, констатировав, что ротация состава ЦИКа оказалась минимальной.

Андрей Прах