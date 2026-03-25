Самолет с россиянами застрял в Хельсинки из-за беспилотников над Петербургом

Рейс Хургада — Санкт-Петербург Nesma Airlines с россиянами на борту прошлой ночью был перенаправлен в Хельсинки, сообщило издание Helsingin Sanomat. По данным «Фонтанки», самолет не смог сесть в Пулково из-за введения плана «Ковер» в связи с налетом БПЛА.

Один из пассажиров рейса NE-690 сообщил «Фонтанке», что на борту около 200 человек. По его словам, в финском аэропорту пассажиров полночи не выпускали из самолета, затем отправили в резервный терминал. Пассажиры пожаловались на то, что здание не обслуживается и не отапливается и что горячие напитки и бутерброды им принесли только утром. Собеседник «Фонтанки» добавил, что экипаж рейса отправился в гостиницу отдыхать. Дублирующего экипажа в Хельсинки нет, продолжение рейса планируется после 17:00.

25 марта в Пулково приостанавливали прием и выпуск самолетов с 00:53 мск по 9:11 мск и с полудня. С 12:38 мск аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными органами. За ночь в Ленинградской области дважды объявляли опасность БПЛА. К 7:13 мск над областью сбили 56 беспилотников.