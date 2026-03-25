В этом году донские энергетики отремонтируют более 565 километров ЛЭП

В Ростовской области в 2026 году энергетики отремонтируют более 565 километров ЛЭП и выполнят техническое обслуживание свыше 1,4 тыс. трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в правительстве региона.

Программа обновления включает замену ключевых элементов ЛЭП. Планируется установить более 31 тыс. новых изоляторов, заменить 2 тыс. опор и проложить 220 километров нового провода. Также идет расчистка охранных зон от нависающей древесно-кустарниковой растительности. В рамках работ специалисты расчистят 448 гектаров трасс ЛЭП.

Специалисты отремонтируют 923 силовых трансформатора и около 2 тыс. единиц коммутационного оборудования.

