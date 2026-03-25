Импорт креветки в Краснодарский край вырос на 50% за год

В 2025 году объемы ввозимой в регион рыбной продукции показали значительный рост. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в пункты пропуска через государственную границу, расположенные на территории Краснодарского края, поступило 5,5 тыс. т креветки — на 50,3% больше, чем в 2024 году (3,7 тыс. т). Общий объем ввезенной рыбы и морепродуктов увеличился на 35,1%: с 10 тыс. т в 2024 году до 13,5 тыс. т в 2025-м.

Чаще всего продукция поступала из Королевства Саудовской Аравии, Республики Перу и Китайской Народной Республики. Информация о средней закупочной и розничной цене в компетенцию ведомства не входит.

Параллельно с ростом импорта рыболовецкие организации Азово-Черноморского бассейна в 2025 году зафиксировали рекордные показатели вылова. Общий объем добычи водных биоресурсов достиг 54 тыс. тонн, что на 26,5% превышает результат 2024 года и становится наибольшим за последние четыре года. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

В Черном море добыча составила 34 тыс. тонн, увеличившись на 51% по сравнению с предыдущим годом. Теплые зимы и климатические изменения способствовали тому, что черноморская хамса все чаще остается у побережья Крыма. В результате российский вылов этого вида впервые превысил азовский и превысил 10 тыс. тонн. Вылов шпрота также вырос, достигнув 11,9 тыс. тонн, при этом освоение рекомендованного объема составило 79%.

В Азовском море основные промысловые виды также показали положительную динамику. Вылов пиленгаса увеличился на 26%, до 1,7 тыс. тонн. Освоение камбалы-глосса достигло 100% от рекомендованного объема в 35 тонн. Активно развивался промысел морских беспозвоночных: вылов черноморской креветки достиг исторического максимума в 488 т (основные объемы добыты в Северном Приазовье), а вылов рапаны превысил 2 тыс. т.

Мария Удовик