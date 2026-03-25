«Размещение новой атомной электростанции создает дополнительные угрозы»

Ростовские власти рассматривают предложение разместить Южную АЭС рядом с Новочеркасской ГРЭС, но решения пока не принято. «Росэнергоатом» говорит о предварительной площадке и возможной реализации проекта в 2036–2039 годах. Письмо Росатома находится на рассмотрении, вопрос требует дополнительных обсуждений и согласований с участием общественности и профильных структур, отмечают в правительстве Дона. Последствия возможного строительства атомной электростанции в регионе прокомментировал эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.



«Я считаю, что к идее строительства атомной станции в Ростовской области нужно относиться серьезно — такая возможность действительно существует. Росатом регулярно включает новые площадки под АЭС в свои планы, в том числе в регионах, где ранее атомной энергетики не было. Однако сам факт появления площадки в документах вовсе не означает, что станция будет построена.

Я могу привести множество примеров: Костромская область, Ярославская область, Южный Урал, Калининградская область. Эти проекты обсуждались, но в итоге не были реализованы. Даже в Калининградской области, где строительство Балтийской АЭС зашло дальше всего — с финансированием, разрешениями и значительными вложениями — станция так и не была доведена до конца. Поэтому и в случае Ростовской области есть вероятность, что проект останется на бумаге.

Тем не менее, риски игнорировать нельзя. Я считаю атомную энергетику в данном случае избыточной и экономически неоправданной. Несмотря на распространенное мнение, она не является "чистой" альтернативой: атомные станции работают на уране — ископаемом топливе, добыча которого наносит серьезный ущерб окружающей среде. При этом стоимость электроэнергии с АЭС в России зачастую выше, чем у газовой генерации и даже у возобновляемых источников. Во многом это связано с тем, что отрасль получает значительные государственные субсидии. Без них новые атомные проекты вряд ли были бы возможны.

На практике сегодня в России строятся в основном станции замещения — новые реакторы вместо устаревших на действующих площадках, таких как Ленинградская, Курская или Смоленская АЭС. Почему при этом должен быть реализован новый проект в Новочеркасске, для меня неочевидно.

Отдельно меня беспокоит фактор безопасности. Опыт последних лет показал, что атомные станции становятся уязвимыми в условиях военных конфликтов. Размещение подобного объекта в регионе, потенциально находящемся в зоне риска, создает дополнительные угрозы. Даже незначительные аварии могут нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству, а Ростовская область — это важный аграрный регион. В случае радиационного загрязнения большие территории могут быть выведены из использования на десятилетия.

Кроме того, с экономической точки зрения есть более рациональная альтернатива. В европейской части России сейчас наблюдается избыток природного газа. В этих условиях строительство современной парогазовой станции было бы быстрее, дешевле и безопаснее. Такие станции обладают высокой эффективностью и сопоставимыми с атомной энергетикой выбросами парниковых газов.

Поэтому, хотя возможность строительства АЭС в Ростовской области существует, я считаю этот проект избыточным, рискованным и экономически сомнительным».