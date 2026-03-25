Реконструкцию М-4 «Дон» в Ростовской области завершили на 50%

На участке реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области готовность искусственных сооружений достигла 50%. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

В регионе продолжается модернизация дороги, включающая работы на 20 мостах и путепроводах. Отмечается, что на нескольких участках строители обеспечили опережающие темпы возведения объектов, в том числе путепроводов на 939-м, 969-м, 993-м и 1023-м километрах трассы, а также моста на 1009-м километре.

Параллельно подрядчик укладывает дорожное покрытие. Асфальтобетон уложили на участке протяженностью 23 км и на всю проектную ширину шестиполосной магистрали. Завершить реконструкцию участка М-4 «Дон» планируется в 2027 году.

Константин Соловьев