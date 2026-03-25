Телевышка повреждена в Псковской области в результате удара БПЛА

В результате ночной атаки БПЛА в Псковской области получили незначительные повреждения телевизионная вышка и вышка сотовой связи. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Телевизионная вышка находится в поселке Плюсса, она повреждена второй раз за неделю. Вышка сотовой связи — в деревне Лудони Струго-Красненского района. При падении обломков на землю загорелась сухая трава, уточнил господин Ведерников. Пострадавших нет.

В Струго-Красненском районе связь восстановлена по временной схеме. Губернатор заверил, что необходимые элементы оборудования телевышки заменят в «максимально сжатые сроки».

В предыдущий раз телевышка в Плюсском районе получила повреждения при атаке БПЛА 23 марта. Минобороны РФ сообщало, что сегодня ночью силы ПВО сбили 389 беспилотников над 14 российскими регионами.