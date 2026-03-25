В Ростовской области обновили карту потенциально опасных мест для детей

В преддверии школьных каникул в геоинформационной системе Ростовской области обновили карту потенциально опасных мест для детей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Чтобы родители могли увидеть потенциально опасные объекты, которые находятся в поле зрения их детей, в ГИС региона обновили специальный слой. К потенциально опасным местам отнесли нежилые и заброшенные здания, неорганизованные места для купания и другие объекты.

Ознакомиться с расположением таких объектов можно на сайте ГИС РО и в мобильном приложении. Для просмотра нужно выбрать тематический слой «Места потенциально опасные для детей».

Мария Хоперская