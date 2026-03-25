На Дону за год на 15% снизилось количество лишенных прав водителей

В Ростовской области за 2025 год водительских прав лишились почти 7,5 тыс. человек, что на 1,3 тыс. меньше показателя предыдущего года. В 2024 году удостоверения потеряли 8,8 тыс. водителей. Об этом пишут «Ведомости-Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

Главными причинами лишения права управления стали грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе вождение в состоянии опьянения, отказ от медицинского освидетельствования и выезд на встречную полосу.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии суды вынесли 2,3 тыс. постановления против 2,5 тыс. в 2024 году. На 10% сократилось количество рецидивистов — тех, кто продолжал ездить после лишения прав. Таких случаев зафиксировали 1,1 тыс. против 1,3 тыс. годом ранее.

Больше всего нарушений регистрируется в крупных городах: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Шахтах, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском и Азове. За год количество ДТП с участием пьяных водителей упало на 17,7%, погибших — на 30,3%, раненых — на 20,9%. Аварийность из-за выезда на встречную полосу также снизилась: число ДТП сократилось на 19%, погибших — на 14,3%, раненых — на 19,4%.

Отмечается, что снижение числа лишенных прав характерно для всей России. По данным Госавтоинспекции, в 2025 году в стране вынесли 280,5 тыс. постановлений о лишении права управления — наименьший показатель с 2022 года. Для сравнения: в 2022 году прав лишились 364 тыс. водителей, в 2023-м — около 340 тыс., в 2024-м — около 299 тыс.

Константин Соловьев