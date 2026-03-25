Определились четвертьфиналисты «мастерса» в Майами

25 марта завершились матчи четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории Masters 1000 в Майами. По итогам встреч определились все участники четвертьфинального раунда.

Пройдут следующие противостояния:

Янник Синнер (Италия, 2-й в мире) — Фрэнсис Тиафо (США, 20);

Александр Зверев (Германия, 4) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 19-й);

Иржи Легечка (Чехия, 22) — Мартин Ландалусе (Испания, 151);

Томми Пол (США, 23) — Артюр Фис (Франция, 31).

Турнир в Майами, общий призовой фонд которого составляет $9,4 млн, завершится 29 марта. В прошлом году победителем «мастерса» стал чех Якуб Меншик, который на текущем противостоянии уступил Фрэнсису Тиафо в матче третьего круга.

Таисия Орлова