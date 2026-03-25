Житель Новороссийска оформлял кредиты через телефоны коллег

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор молодому жителю города, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Суд установил, что новороссиец причастен к неоднократному похищению денежных средств у коллег по работе. Молодой человек брал у них телефоны под предлогом выхода в интернет, оформлял кредиты и микрозаймы, после чего переводил деньги на свой банковский счет. Также известно, что у одного из коллег он украл накопления, хранившиеся в сейфе на рабочем месте.

Житель города пошел под суд сразу по нескольким статьям УК РФ. Ему вынесли наказание в виде пяти лет лишения свободы.

