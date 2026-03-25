Илья Обабков: Max не является обязательным мессенджером для студентов УрФУ

В Уральском федеральном университете (УрФУ) не обязывают студентов устанавливать национальный мессенджер Max и позволяют пользоваться «другими российскими мессенджерами», рассказал ректор Илья Обабков в ходе прямой линии на телеканале ОТВ. «Нет у нас такого, что ну-ка все быстро установили, я пойду проверю, у нас нет такого»,— сказал он, однако заверил, что Max «де-факто проник в ряды студентов».

Господин Обабков подчеркнул, что в Max необходимо интегрировать большее число сервисов для удобства студентов, что является «хорошей историей». «Вам же будет удобно. Надо справку, все в Max, проголосовать, подписать договор, еще что-то, все делать там. Потому что кто зачет ходить, тратить свое драгоценное время, когда это все можно сделать электронно»,— пояснил он.

Внедрение Max в регионах Уральского федерального округа (УрФО) началось с лета 2025 года со сфер образования и ЖКХ. Власти отмечали, что платформа «повысит эффективность работы» чиновников, позволит выстроить «интерактивное взаимодействие» с жителями и защитит данные от злоумышленников. В начале 2026 года в Свердловской области внедрили функции по записи к врачу и по закрытию больничных листов через Max.

