Свердловчане смогут записаться к врачу через мессенджер MAX

Жители Свердловской области теперь могут записываться к врачу через национальный мессенджер МАХ, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для этого необходимо будет открыть мини-приложение «Запись к врачу. Свердловская область» в мессенджере MAX и ввести номер СНИЛС для идентификации. После подтверждения личности пользователь сможет выбрать специалиста, а также удобную дату и время приема. Пациенты могут в любое время изменить или отменить запись, если изменились их планы.

«Развитие цифровых сервисов в здравоохранении — это новый шаг, направленный на создание максимального удобства для жителей региона. Мы понимаем, как важно людям экономить время и получать доступ к медицинской помощи простым и понятным способом»,— отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области пользователи сервиса Max могут подтверждать возраст без предъявления паспорта с помощью встроенного в мессенджер цифрового ID.

Внедрять национальный мессенджер Max в регионах Уральского федерального округа (УрФО) начали в 2025 году. Власти заверили, что платформа «повысит эффективность работы» чиновников, позволит выстроить «интерактивное взаимодействие» с жителями и защитит данные от злоумышленников.

Полина Бабинцева