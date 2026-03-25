В Ростове продавцы вторичной недвижимости снижают стоимость в 17,9% объявлений

В первом квартале текущего года в Ростове продавцы на вторичном рынке недвижимости снижают стоимость в 17,9% объявлений, следует из данных сервиса «Яндекс Недвижимость».

Как уточняется в сообщении, средний дисконт составляет 4,7%. «В сравнении с продавцами вторичного жилья в других городах-миллионниках собственники в Ростове-на-Дону реже снижают стоимость в объявлении, но при этом делают один из самых значительных дисконтов»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева