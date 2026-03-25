Новак призвал не допустить роста цен на АЗС

Правительству нужно в кратчайшие сроки принять меры, чтобы не допустить роста цен на АЗС, заявил вице-премьер Александр Новак на коллегии Минэнерго. Он призвал обеспечить стабильность на внутреннем рынке на фоне мирового энергокризиса.

Господин Новак отметил, что в мире выросли цены на нефтепродукты и крэк-спреды (разница между ценой нефти и полученных из нее нефтепродуктов). Это влияет в том числе на возможность получения дополнительных доходов российскими энергокомпаниями, отметил вице-премьер. Он считает, что нынешний энергокризис — крупнейший за последние 50 лет.

«Нам нужно всем вместе — энергетическим компаниям, Министерству энергетики, правительству в кратчайшие сроки для обеспечения надежного внутреннего рынка, стабильного обеспечения, неповышения цен на заправках обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые бы позволили решить эту задачу. Она непростая, сложная, и это прямо очень срочно»,— подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Оптовые цены на бензин перешли к росту в конце февраля и прибавили с тех пор более 12%. Котировки растут в условиях скачка цен на нефть и нефтепродукты по всему миру после блокировки Ираном Ормузского пролива. Независимые сети АЗС начали отказываться от крупнооптовых закупок бензина, а участники рынка переключились на мелкий опт, рассчитывая на запасы региональных нефтебаз.

Подробности — в материале «Ъ» «Топливо оптически мельчает».