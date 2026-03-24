Топливо оптически мельчает

Независимые сети АЗС начали отказываться от крупнооптовых закупок бензина в условиях растущих биржевых цен, которые прибавили более чем 12% с конца февраля. Участники рынка переключились на мелкий опт, рассчитывая на запасы региональных нефтебаз. Тем не менее напряженность на рынке нарастает из-за задержек отгрузок с НПЗ и внеплановых остановок предприятий.

Независимые топливные операторы начали сокращать закупки крупнооптовых партий бензина, поскольку растущие котировки почти обнулили маржу розницы, следует из обзора Национального биржевого ценового агентства. Как отмечают аналитики, уровень оптовых цен формирует валовую розничную наценку, которая едва покрывает эксплуатационные расходы АЗС. В таких условиях, полагают эксперты, закономерным выглядит смещение спроса в сторону мелкооптовых партий. Участники рынка исходят из того, что региональные нефтебазы располагают достаточными запасами для покрытия потребностей, говорится в обзоре.

В то же время, по словам участников рынка, которые приводят аналитики, на южном направлении начинает формироваться напряженность из-за увеличения сроков отгрузки на некоторых НПЗ и участившихся внеплановых остановок ряда предприятий. Интерес к крупному опту вернется лишь после ценовой коррекции, когда возникнет устойчивый спред, делающий закупку железнодорожным транспортом выгоднее мелких партий, отмечают эксперты.

По данным аналитической компании «ОМТ-Консалт», 16–23 марта средняя рентабельность торговли бензином АИ-92 снизилась на 1,35 руб., до 8,56 руб. за литр, марки АИ-95 — на 1,42 руб., до 10,76 руб. за литр. Как отмечают аналитики, с 9 марта у независимых игроков фиксируется общерыночный тренд на сокращение маржинальности на основные виды топлива. Вместе с тем в южных регионах страны сезон полевых работ начнется вовремя из-за благоприятных погодных условий. Спрос на топливо там начал расти уже в начале марта: аграрии готовятся к посевной, а поставщики формируют запасы к туристическому сезону, поясняют эксперты.

Собеседник “Ъ” в отрасли отмечает, что проблема независимых АЗС с доступом к крупнооптовым партиям топлива во многом связана с их стратегией закупок. По его словам, независимые игроки предпочитали выжидать в январе—феврале, рассчитывая на дальнейшее снижение котировок и не формируя запасы в преддверии спроса.

Оптовые цены на бензин перешли к росту в конце февраля и прибавили с тех пор более 12%. Стоимость АИ-92 на Петербургской бирже 23 марта по индексу европейской части России выросла на 1,77%, до 67,6 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 1,38%, до 71,39 тыс. руб. за тонну. Котировки растут в условиях скачка цен на нефть и нефтепродукты по всему миру после блокировки Ираном Ормузского пролива. Объем продаж бензина на Петербургской бирже 1–20 марта с учетом всех условий поставки составил 654 тыс. тонн, что на 10,5% выше, чем за тот же период в феврале, следует из обзора. Год к году показатель вырос на 6,2%.

При резком росте цен участники рынка сокращают горизонты планирования и переходят от закупок впрок к приобретению топлива мелким оптом, говорит управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. Он поясняет, что такая модель типична для товарных рынков в фазе турбулентности: игроки избегают формирования долгосрочных запасов в ожидании возможной коррекции котировок.

Сейчас в мелкооптовом сегменте торгов нет обязательного норматива по продаже топлива. Для нефтекомпаний действует норма по продаже на бирже 15% от всего произведенного бензина и 16% — дизтоплива. Как сообщал журналистам замглавы ФАС Геннадий Магазинов, власти обсуждают введение такого критерия и для мелкого опта. «Сейчас идут активные обсуждения с Минэнерго. Также обсуждаем, какой процент должен будет торговаться в мелкооптовом сегменте»,— заявлял он.

По оценкам участников рынка, которые приводит «ОМТ-Консалт», накопленных запасов топлива должно хватить на полное покрытие спроса даже с учетом плановых ремонтов НПЗ. Но, указывают аналитики, на рынке сохраняется напряженность, связанная с психологическим фактором: блокада Ормузского пролива и рост мировых цен создают риск дальнейшего удорожания нефтепродуктов и переориентации поставок на экспорт, что может спровоцировать ажиотажный спрос и искусственный дефицит.

Уровень запасов у независимых участников оценивается как в целом достаточный, говорит Максим Дьяченко. Но, добавляет он, при текущих котировках не формируются новые запасы, что создает отложенные риски, которые могут реализоваться в течение ближайшего месяца.

В ФАС сообщили "Ъ", что не фиксируют ценовых дисбалансов и смещения спроса на топливо в сторону мелкого опта. Сети АЗС, в том числе независимых операторов полностью обеспечены бензином и дизтопливом, а динамика розничных цен на топливо не превышает инфляцию, добавили в ФАС. В Минэнерго добавили, что отрасль в полном объеме готова к сезонному росту спроса, при необходимости министерство готово принимать дополнительные меры для поддержания стабильности обеспечения потребителей топливом.

Ольга Озембловская