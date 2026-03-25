Ректор УрФУ предложил сделать обязательным китайский язык на ряде направлений

Уральскому федеральному университету (УрФУ) необходимо «сделать следующие шажки и попробовать сделать китайский обязательным» для ряда ключевых направлений, где сотрудничество России и Китая «сверхважно», заявил ректор Илья Обабков в ходе прямой линии на телеканале ОТВ. В частности, он предложил обучать языку специалистов в сфере электроники, микроэлектроники, радиоэлектроники и искусственного интеллекта.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Количество людей в мире, которые общаются на китайском языке, достаточно большое. Разворот нашей политики и нашего бизнеса в сторону Востока, и в том числе Китая, он заметен, и поэтому надо как-то с ними общаться»,— пояснил господин Обабков.

Ректор добавил, что китайский язык даст студентам возможность «понимать культуру этих людей». «Она немножко другая, и то, что для вас одно означает, может иметь другое. Межкультурная коммуникация на их языке — великолепный способ развития вас, чтобы вы могли с ними успешно работать»,— подчеркнул Илья Обабков.

По данным УрФУ, в вузе обучаются более 1,4 тыс. студентов из Китая и работают 37 преподавателей из КНР. В июле 2025 года УрФУ и Ляонинский технологический университет (ЛНТУ) подписали соглашение об учреждении совместного Уральского интеллектуального инженерного института в Китае. Институт, который расположится в городе Фусинь, ежегодно принимает до 360 студентов по четырем программам магистратуры и одной программе бакалавриата. Господин Обабков тогда отметил, что все запускаемые программы в нем направлены на технологическое развитие России и Китая.

Василий Алексеев