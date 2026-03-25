В Ростове в очередной раз попытались разграбить дом Красса

В Ростове-на-Дону снова попытались проникнуть и разграбить дом Красса. Здание является объектом культурного наследия. Информация об этом появилась на сайте общественного движения «Мой Фасад».

Вандалы проникли в здание через окно. Они разбили ступени и выкорчевали секцию кованого ограждения лестницы между первым и вторым этажами. На третьем этаже также пытались демонтировать элементы конструкции. Предполагается, что действовала группа лиц.

Попытку дальнейшего разрушения пресекли общественники. На поврежденное окно установили решетку, что временно ограничило доступ внутрь здания.

