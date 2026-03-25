Оператор воронежских электричек ушел в убытки впервые за несколько лет

По итогам 2025 года убытки АО «Пригородная пассажирская компания “Черноземье”» (ППК) составили 177,1 млн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность предприятия, опубликованная в системе «СПАРК-Интерфакс». В период 2021-2024 годов организация ни разу не демонстрировала убытки в годовой отчетности, завершив 2024-й с чистой прибылью в размере 191,1 млн руб.

В части доходов и расходов по обычным видам деятельности выручка предприятия за прошлый год составила 1,02 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась с 2,19 до 2,48 млрд руб., а управленческие расходы достигли 182,9 млн руб. В операционной части прочие доходы предприятия оказались на уровне 1,43 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО ППК «Черноземье» было зарегистрировано в Воронеже в декабре 2010 года. Уставный капитал предприятия составляет 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — сухопутный пассажирский транспорт, перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении. С 2014 года директором предприятия является Виталий Шульгин. По состоянию на март 2026 года данные об учредителях предприятия отсутствуют в ЕГРЮЛ. На 2021 год 50,5% компании принадлежало РЖД.

В 2026 году ППК «Черноземье» оптимизировало в Воронежской области расписание рейсов и отменило более 30 пригородных поездов в связи с ростом себестоимости перевозок из-за увеличения платы за аренду подвижного состава у РЖД. Новый размер платы был утвержден ФАС. С подобной проблемой столкнулись пассажиры и транспортные компании и в других регионах.

Перевозчик запросил помощь у региональных властей. Министерство промышленности и транспорта Воронежской области взялось за проработку возможного решения проблемы. В качестве промежуточной меры были введены автобусные маршруты, которые частично закрыли потребности жителей отдаленных населенных пунктов. Также была восстановлена работа некоторых востребованных пригородных поездов.

Денис Данилов