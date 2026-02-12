Воронежские власти отрицают бездействие после отмены электричек

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поднял проблему отмены пригородных электричек в Воронежской области. Он заявил, что местные власти не решают проблему. В правительстве Воронежской области его заявление опровергли.

По словам господина Слуцкого, партия уже получила обращения тысяч граждан, требующих вернуть электрички. «Больше месяца решить проблему никто не может. Такое вращение проблемы вокруг самой себя деструктивно»,— сказал лидер ЛДПР.

В правительстве Воронежской области считают, что лидер ЛДПР, вероятно, был недоинформирован о ситуации с пригородными электричками: «Региональное министерство промышленности и транспорта в диалоге с инициативной группой граждан разрабатывает возможное решение проблемы. Промежуточное уже принято — введение автобусных маршрутов, которые частично перекрывают потребность жителей. Об этом сообщалось ранее. Сегодня уже достигнуты договоренности о возвращении как минимум одного маршрута пригородного поезда "Лиски-Евдаково"».

Высокопоставленный источник «Ъ-Черноземье» в правительстве региона выразил удивление высказанной позицией господина Слуцкого: «Ни на один день вопрос не оставался без внимания руководства региона, а сегодня вошел в плоскость практического решения. Странно, что господин Слуцкий не обладает этой информацией или был дезинформирован своими помощниками, а потом донес, мягко говоря, не точные данные до премьер-министра РФ. Сомневаюсь, что реготделение партии да и в целом репутация ЛДПР от этого выиграют, особенно в год выборов в Госдуму».

Владимир Зоркий