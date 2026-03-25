Амина Шафикова подала апелляционную жалобу на свой арест

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова 23 марта подала апелляционную жалобу на решение о своем аресте, сообщает BFM со ссылкой на данные Басманного суда Москвы. Она обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ). В феврале этого года суд по ходатайству следователя арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову до 17 апреля.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Амину Шафикову задержали утром 18 февраля в Уфе, а затем доставили в Москву. Расследование уголовного дела находится в компетенции ГСУ СКР.

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве республики 24 февраля назвал дело «достаточно тяжелым эпизодом» для управленческой команды республики. Он заявил, что считает госпожу Шафикову «порядочным человеком и очень эффективным министром», за время работы которой, по его мнению, пришелся расцвет республиканской культуры.

Майя Иванова