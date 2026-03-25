Коммунальщики построили 36 м нового газопровода после взрыва в Севастополе

«Севастопольгаз» занимается переподключением наружного газопровода после взрыва в доме в Севастополе. Построено уже 36 м нового газопровода, в том числе подземная часть длиной 4 м. Эти данные привел губернатор города Михаил Развожаев.

Взрыв в многоквартирном жилом доме произошел в ночь на 24 марта. Часть здания обрушилась, начался пожар. Погибла хозяйка одной из квартир, ее сын числится пропавшим без вести. Еще 12 человек, в том числе трое детей, доставили в больницы. Повреждения получили не менее семи домов. Власти отвергли версию об утечке бытового газа.

