После взрыва в Севастополе повреждены не менее семи домов

В Севастополе после вчерашнего взрыва еще как минимум в четырех домах повреждено остекление, заявила глава Гагаринского муниципального округа Екатерина Фалина. Общее число поврежденных домов достигло семи.

«В режим ЧС включены три дома: 14, 20, 16 (по улице Павла Корчагина.—"Ъ"). И еще есть небольшие повреждения в четырех точно. Это только остекление»,— уточнила госпожа Фалина (цитата по ТАСС).

24 марта в Севастополе произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. Часть здания обрушилась, его и соседний дом охватил пожар. По данным МЧС, полностью выгорело 10 квартир, еще около 50 повреждены. Погибла хозяйка одной из квартир, ее сын числится пропавшим без вести. Еще 12 человек, в том числе трое детей, госпитализированы. Версии о диверсии и утечке бытового газа правоохранители пока не рассматривают.

Подробности — в материале «Ъ» «Подъезд взлетел на воздух».