Около 41 тыс. первоклассников ожидают в 2026 году в школах Свердловской области

Школы Свердловской области готовятся принять в этом году около 41 тыс. учеников первых классов, при этом на Екатеринбург придется чуть меньше половины поступивших, сообщили в департаменте информационной политики региона. Детей будут готовы принять 914 муниципальных школ, 49 государственных и 15 частных.

Запись ребят в первые классы начнется в полночь 1 апреля. До 30 июня пройдет запись в школы, которые закреплены по адресу проживания ребенка. С 6 июля по 5 сентября будут принимать детей на оставшиеся свободные места. Родители могут создать заявку заранее, чтобы отправить ее сразу после старта записи. Если сайт перестанет работать, то система сохранит заявки с фиксированным временем отправки — они позднее будут восстановлены вручную специалистами.

Напомним, на 8:00 1 апреля 2025 года жители Свердловской области подали более 30 тыс. электронных заявлений на зачисление детей в первые классы школ. Из них 16 тыс. заявок подали в школы Екатеринбурга.

Ирина Пичурина