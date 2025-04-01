К утру в свердловские школы подали 30 тыс. заявок на запись первоклассников

На 8:00 1 апреля жители Свердловской области подали более 30 тыс. электронных заявлений на зачисление детей в первые классы школ, сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин. Из них 16 тыс. заявок подали в школы Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Только за первые две минуты с портала Госуслуг было обработано региональной информационной системой 6175 заявок. Средняя скорость обработки — 50 заявлений в секунду. На пике — 75»,— рассказал замгубернатора.

Как добавили в департаменте информационной политики Свердловской области, в Нижнем Тагиле родители отправили более 1,8 тыс. заявлений, в Первоуральске — 962. От общего числа поданных заявок 6% оказались повторными.

Напомним, запись детей в школы стартовала 1 апреля. В Свердловской области в новом учебном году в первые классы планируют принять 55 тыс. детей, из которых почти половина будет учиться в Екатеринбурге. Для приема учеников готовы 978 образовательных организаций.

Ирина Пичурина