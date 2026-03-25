Дмитрий Свищев покинет пост главы Федерации керлинга России

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев покинет пост президента Федерации керлинга России (ФКР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Дмитрий Свищев покинет пост президента. Скоро состоится отчетно-выборная конференция, которая выберет нового руководителя Федерации керлинга России»,— заявил собеседник агентства.

Дмитрий Свищев занимает пост президента ФКР с 2010 года. 23 марта он был избран главой Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в должности Елену Вяльбе. Также господин Свищев единогласно был выдвинут на пост президента объединенной федерации лыжных гонок, которая будет создана в ближайшее время.

Подробнее — в материале «Ъ» «Особо лыжное задание».

Таисия Орлова