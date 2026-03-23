Особо лыжное задание

Запущенный еще в 2024 году министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым процесс «укрупнения» спортивных федераций по международному образцу добрался до зимних видов. Первыми слиянию подверглись те виды, которые называют лыжными: это собственно лыжные гонки, а также горные лыжи, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд. Возглавить новую гигантскую структуру выпало депутату Госдумы РФ Дмитрию Свищеву. Господин Свищев уже имеет богатый опыт руководства зимней федерацией. Она отвечает за керлинг, в котором под его руководством случился прорыв в плане спортивных результатов и один очень громкий допинговый скандал.

Дмитрий Свищев

О создании в ближайшее время «на базе» Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) «объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда» сообщил занимающий должности министра спорта РФ и председателя Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. В его заявлении говорится, что «в фокусе внимания ее нового руководства» будет «консолидация всех ресурсов, кадровое обновление, проактивная позиция на международной арене, развитие в регионах, укрепление спортивного резерва, массовость». Михаил Дегтярев назвал и того, кому доверили объединенную федерацию. Это 56-летний депутат Госдумы РФ и член исполкома ОКР, избранный в этот орган по представлению самого господина Дегтярева, Дмитрий Свищев — «человек из бизнеса», «с большим опытом в управлении сложными процессами». Господин Свищев в этот же день, 23 марта, был избран руководителем Ассоциации лыжных видов спорта России вместо Елены Вяльбе, президента ФЛГР, и единогласно выдвинут этой организацией на пост президента объединенной федерации.

Ее появление продолжит инициированный Михаилом Дегтяревым еще в 2024 году тренд. Он заключается в приведении некоторых отечественных федераций к зарубежным стандартам путем их «укрупнения» за счет слияния видов, ранее контролировавшихся разными организациями. Сначала этот процесс затронул летние виды. В результате возникли три новые федерации: Федерация водных видов спорта России, Федерация гимнастики России и Федерация каноэ России. Теперь, после состоявших в феврале и марте Олимпийских и Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, процесс добрался до видов зимних.

Михаил Дегтярев анонсировал формирование структуры-гиганта. В нее, как и в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS), войдут сразу пять прежде независимых федераций — лыжных гонок, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, фристайла, сноуборда.

Их суммарный удельный вес в олимпийской программе огромен. На Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо в них разыгрывалось 57 комплектов наград — чуть меньше половины от 116 в общей сложности, стоявших на кону в Италии. До обрушившихся на российскую спортивную отрасль после начала специальной военной операции на Украине санкций эти виды представляли собой исключительно важный для сборной России пласт. В феврале 2022 года она в последний раз в боевом составе участвовала в зимней Олимпиаде. В Пекине российские спортсмены завоевали 32 награды, половина из них пришлась на виды, входящие в сферу ответственности FIS. А лыжные гонки вообще превратились в наиболее успешный для российской команды вид. В них она выиграла по четыре золота и серебра и три бронзы.

Хотя бы приблизиться к этому достижению на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо было нереально. Добиться участия российских спортсменов из лыжных видов в ней удалось только «на флажке» благодаря иску в Спортивный арбитражный суд (CAS) к придерживающейся «изоляционного» режима FIS. Но в итоге допуск получили только два молодых лыжника — Савелий Коростелев и Дарья Непряева, медалей в Италии не завоевавшие. Зато паралимпийские результаты маленькой российской команды, составленной исключительно из представителей лыжных видов, вышли просто ошеломляющими. Усилиями лыжников Анастасии Багиян и Ивана Голубкова, горнолыжников Варвары Ворончихиной и Алексея Бугаева она добыла на Паралимпиаде 12 наград, в том числе 8 золотых, прорвавшись в топ-тройку медального зачета.

Возглавить ключевую для России федерацию выпало однопартийцу Михаила Дегтярева (ЛДПР), который, как и сам господин Дегтярев, в Госдуме был председателем профильного комитета — по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Впрочем, в спортивном сообществе Дмитрий Свищев хорошо известен и как президент Федерации керлинга России. Эту должность господин Свищев занял еще 16 лет назад, и при нем вид, которым в России заинтересовались лишь в нулевые, совершил что-то вроде прорыва. С 2014 года до отстранения женская сборная России брала медали практически на всех чемпионатах мира и трижды завоевала золото европейских первенств. Хотя в медийном пространстве гораздо громче ее успехов прозвучал скандал. В 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане российский дуэт Анастасия Брызгалова—Александр Крушельницкий выиграл в состязаниях в дабл-миксте первую для страны олимпийскую медаль в керлинге. Однако он тут же ее потерял, поскольку в допинг-пробе партнера были обнаружены следы запрещенного препарата мельдония. Федерация обещала доказать невиновность спортсмена, однако так и не смогла этого сделать. Александра Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года, то есть на срок, предполагающий отсутствие хоть каких-то смягчающих обстоятельств.

Из заявления Дмитрия Свищева, распространенного ТАСС и «РИА Новости», следует, что он не намерен проводить в объединенной федерации кадровые чистки, а сохранит команду из функционеров, потерявших президентские посты в ликвидируемых структурах, поскольку «развитие лыжных видов в России невозможно представить без Елены Вяльбе, Леонида Мельникова, Алексея Курашова, Дениса Тихомирова и Дмитрия Дубровского». Господин Свищев пообещал работать с ними в «плотной связке», уточнив, что будет «выступать в какой-то степени в роли менеджера в области управления и администрирования организации».

В заявлении также напоминается, что «лыжные виды спорта сегодня — не только классические гонки и слалом»: «Это десятки новых, невероятно зрелищных дисциплин, которые привлекают молодежь. И наша, моя задача — сделать так, чтобы каждый ребенок в любой точке страны имел возможность попробовать, влюбиться и, возможно, стать новым чемпионом. Развитие массового детского спорта, поддержание той искренней любви россиян к лыжам, которая есть у нас в крови,— вот основа, на которой строятся большие победы».

Разумеется, содержится в нем и указание на задачу наиболее актуальную в данный момент — «восстановление на международной арене под флагом и гимном».

Она точно выглядит не менее сложной, чем остальные. Дело в том, что FIS и на фоне некоторых других зимних федераций отличается сверхжесткой позицией по поводу целесообразности возвращения российских спортсменов в свои соревнования — даже вердикт CAS, формально обязавший ее обеспечить спортсменам из России допуск, не слишком смягчил ее. Нейтральный статус россиянам она выдает крайне неохотно, а вопрос о его отмене пока отказывается хотя бы выносить на рассмотрение.

Алексей Доспехов