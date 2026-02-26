Закон о борьбе с борщевиком в Нижегородской области приняли во II чтении

Заксобрание Нижегородской области 26 февраля 2026 года единогласно одобрило во втором чтении так называемый закон о борьбе с борщевиком. В первом чтении законопроект, внесенный молодежным парламентом, приняли еще в августе 2024 года.

Перед этим нижегородские депутаты просили Госдуму ускорить принятие федерального закона, который отнес бы борщевик к инвазивным растениям. Его Госдума окончательно одобрила в июле 2025 года. С 1 марта текущего года он вступит в силу, и регионам теперь требуется привести свое законодательство в соответствие с федеральным.

В нижегородский законопроект внесли шесть поправок, связанных с ФЗ и почти полностью меняющих первую версию. Меняется и название. В прежней редакции закон назывался «О регулировании отдельных правоотношений по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского на территории Нижегородской области и внесении изменения в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях», в новой — «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в части регулирования отдельных правоотношений по предотвращению распространения опасных видов инвазивных (чужеродных) растений».

Основные изменения связаны с тем, что областное правительство будет составить список инвазивных растений, в который может войти не только борщевик. Штрафы на нарушение по КоАП РФ будут достигать 50 тыс. руб. для граждан и 700 тыс. руб. для юрлиц.

Областным законом вносятся поправки в другие региональные законы: «Об экологической безопасности» и «Об особо охраняемых природных территориях». Ранее спикер заксобрания Евгений Люлин, комментируя законопроект, написал в Telegram-канале, что в законодательстве области «появится понятие о растениях-иноагентах, угрожающих экологии и здоровью людей». Однако такого термина в законе нет, используется формулировка «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений».

