Промысел осетровых в Азовском море снова удастся восстановить через 10-15 лет

Промысел осетровых в Азовском море удастся восстановить в течение 10-15 лет. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на генерального директора агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву.

Реконструкция воспроизводственных предприятий поможет увеличить количество выпущенных мальков осетровых до 20 млн к 2030 году и до 40 млн — к 2040 году. Предполагается, что ежегодный вылов осетровых рыб вырастет до 500-700 тонн в год к 2030 году и до 1-1,5 тыс. тонн к 2040 году.

«Из-за роста солености вод особое значение приобретает сохранение популяции рыб и поддержка их естественного воспроизводства. Для этого в первую очередь предусмотрены исследования водных объектов Приазовья. Далее будет определена кадровая потребность отрасли рыболовства и рыбопереработки, организована работа по подготовке персонала рыбоперерабатывающих компаний, а также разработаны меры поддержки этих предприятий», — добавила Светлана Чупшева.

Мария Хоперская