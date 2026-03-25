Минимальный бюджет покупки жилья в Сочи достиг 6 млн рублей

Минимальный бюджет для покупки недвижимости в Сочи сейчас составляет около 6 млн руб. За эту сумму можно приобрести студию, в том числе в новом доме. Об этом «Ъ-Сочи» рассказала генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сочи Юлия Усачева.

По словам эксперта, порог входа на рынок остается высоким, но спрос сохраняется. В начале 2026 года рынок недвижимости Сочи демонстрирует устойчивость. На вторичном рынке заметно оживление: быстрее всего продаются готовые квартиры с ремонтом, особенно однокомнатные. «Если летом прошлого года в некоторых районах можно было приобрести однокомнатную квартиру примерно за 7 млн руб., то сейчас аналогичные варианты выставляют уже ближе к 8 млн»,— отметила Юлия Усачева.

Серьезного скачка цен в 2026 году эксперт не ожидает. Ситуация во многом зависит от решений по ключевой ставке. Резкого удешевления жилья также не просматривается. Более ликвидные форматы — одно- и двухкомнатные квартиры — способны показать умеренный рост. «Эти форматы быстро находят покупателя и практически не задерживаются в экспозиции»,— добавила она.

Структура спроса изменилась. Первая половина 2025 года прошла спокойно, с августа активность вернулась. Весной 2026 года многие клиенты ищут жилье для личного использования, без ремонта и ожидания строительства. Инвесторы чаще выбирают строящиеся проекты, коммерческие помещения или гостиничные комплексы. Часть покупателей, которые ищут инвестиционные объекты, рассматривает Крым или Анапу.

Разговоры о массовом уходе покупателей в зарубежную недвижимость эксперт не подтверждает. «Среди заявок, которые мы получаем, доля клиентов, рассматривающих зарубежные курорты вроде Батуми или Таиланда, составляет примерно 3–5%»,— сообщила Юлия Усачева. Сравнивать Сочи с Батуми сложно: стартовые цены там ниже, но инвестору сложнее прогнозировать условия на длинную дистанцию. На российском рынке динамика прозрачнее.

Покупатели продолжают выбирать Сочи из-за развитой инфраструктуры и крупных инвестиций последних лет. Фактор безопасности практически не влияет на сделки. На стоимость сегодня сильнее всего влияют локация, состояние квартиры и готовность к проживанию.

Изменение ключевой ставки способно заметно повлиять на рынок: ее снижение традиционно увеличивает количество сделок. Когда инвесторы выбирают между Сочи и зарубежными курортами, они смотрят на управляемость актива и понятность рынка. Сочи дает прогнозируемую динамику и устойчивый внутренний спрос. Поэтому значительная часть покупателей рассматривает сочинскую недвижимость как понятный актив на долгую дистанцию, особенно если речь идет о квартире, в которую можно приехать уже этим летом.

Мария Удовик