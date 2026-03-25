Силовики предотвратили теракт на учебной базе МВД в Новороссийске

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицией предотвратили попытку террористического акта на территории учебной базы Краснодарского университета МВД в Новороссийске. По данным ведомства, гражданин РФ, действуя по указаниям кураторов из украинских спецслужб, готовил преступление, однако был задержан до нанесения ущерба объекту.

По информации ФСБ, 21-летний местный житель оказался вовлечен в преступную схему через телефонных мошенников. После перевода денежных средств на так называемый «безопасный счет» с ним связались поддельные сотрудники российских правоохранительных органов, которые под угрозой уголовного преследования за финансирование вооруженных формирований Украины склоняли к подготовке теракта. Куратор передал исполнителю координаты объектов базы, инструкции по проникновению и указания по изготовлению зажигательной смеси.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту. Задержанному, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, грозит до 20 лет лишения свободы.

