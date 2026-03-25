В Новороссийске предотвратили теракт на базе Краснодарского университета МВД

УФСБ предотвратили теракт, который готовили украинские спецслужбы на учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске. Об этом заявили в региональном управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствием установлено, что 21-летний местный житель стал жертвой дистанционных мошенников и перевел деньги на некий «безопасный счет». После этого с молодым человеком связались люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Ему пригрозили возбуждением уголовного дела якобы за финансирование ВСУ. Для того, чтобы избежать ответственности за содеянное, новороссийцу предложили осуществить теракт.

Жителю города передали координаты объектов на учебной базе и предоставили информацию о приготовлении зажигательной смеси. Гражданин не завершил задуманные действия, так как был задержан сотрудниками УФСБ. Учебной базе Краснодарского университета МВД ущерб не нанесен.

В отношении жителя Новороссийска возбудили уголовное дело о подготовке теракта. В настоящее время он находится под стражей, молодому человеку грозит до двадцати лет лишения свободы.

Кристина Мельникова