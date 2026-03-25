Для охраны тактильного макета памятника Горькому организуют видеонаблюдение

Тактильный макет памятника Максиму Горькому будет восстановлен на прежнем месте после того, как на одноименной площади будет организована система видеонаблюдения. Как сообщили в мэрии Нижнего Новгорода, ее монтируют для защиты арт-объекта.

Постамент, на котором стояла уменьшенная копия памятника Максиму Горькому Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Тактильная копия памятника Максиму Горькому на одноименной площади в Нижнем Новгороде Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Информация с камер видеонаблюдения будет передаваться в центр обработки и хранения видеоданных аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», к которому имеют доступ правоохранительные органы. Организовать систему видеонаблюдения планируется до конца апреля.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре 2023 года в Нижнем Новгороде установили 12 тактильных копий нижегородских достопримечательностей, в том числе — макет памятника Максиму Горькому.

В ноябре 2024 года вандалы отломали кресты у тактильных мини-копий двух церквей — Иоанна Предтечи и Рождественской на Рождественской улице. В декабре того же года вандалы сломали копию памятника Максиму Горькому.

Кресты на макетах восстановили, но их снова сломали. Весной 2025 года губернатор Глеб Никитин пообещал, что около макетов поставят камеры, чтобы «ловить негодяев», которые потом «будут извиняться на видео».

