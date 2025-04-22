«Кринжовые хулиганы»: Глеб Никитин осудил вандалов, ломающих макеты храмов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осудил вандалов, которые продолжают отламывать кресты на тактильных копиях храмов. По его словам, с начала 2025 года власти восстановили почти сотню таких крестов, но девять из них снова сломаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макет храма с отломанными крестами

Фото: правительство Нижегородской области Макет храма с отломанными крестами

Фото: правительство Нижегородской области

«Это вряд ли сатанисты. Это либо безмозглые алкаши, либо кринжовые малолетние хулиганы, у которых или умственная недоразвитость, или гормоны при полном отсутствии воспитания»,— написал губернатор в своем Telegram-канале и призвал вандалов «посмотреть в зеркало и задуматься».

«Вы зачем это делаете? Вы против веры большинства граждан региона? Хотите оскорбить? Оскорбить Христа? Ну, тогда не обессудьте… Христос Воскресе!» — сказал господин Никитин. Он добавил, что около макетов поставят камеры, чтобы «ловить негодяев», которые потом «будут извиняться на видео».

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце 2024 года вандалы сломали тактильную копию памятника Максиму Горькому в центре города. От фигуры остались только обувь и постамент, ее все еще восстанавливают.

Елена Ковалева