В Новосибирске экс-главу «мусорного» регоператора приговорили к условному сроку

Сегодня Железнодорожный райсуд вынес приговор Ларисе Анисимовой — бывшему гендиректору компании «Экология-Новосибирск», работавшей региональным оператором по вывозу мусора. По ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) ей назначили четыре года условно с аналогичным испытательным сроком и штраф в размере 60 тыс. руб., сообщила прокуратура региона.

Лариса Анисимова

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Лариса Анисимова

По информации ведомства, в период с октября 2018-го по декабрь 2021 года глава компании-регоператора заключала с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоры на оказание услуг по перевозке ТКО, однако не исполнила их.

Первоначально Ларисе Анисимовой вменяли мошенничество (ст. 159 УК РФ) на сумму 1,1 млрд руб., в судебных прениях гособвинитель запросил для нее 7 лет колонии и штраф 2 млн руб. Свою вину подсудимая не признала.

Этим же судом рассматривается еще одно дело в отношении Ларисы Анисимовой. Речь в нем идет якобы о преднамеренном банкротстве ООО «Экология-Новосибирск».

Илья Николаев