В Константиновском районе два человека погибли на пожаре в вагончике

Двое жителей Константиновского района погибли при пожаре в жилом вагончике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Происшествие случилось поздним вечером в 16 км от хутора Гапкин. На месте происшествия спасательные службы обнаружили тела 59-летнего мужчины и 47-летней женщины. По предварительной информации дознавателя, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По факту происшествия проводится проверка для выяснения всех обстоятельств пожара.

Константин Соловьев