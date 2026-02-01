Семейной ипотеке переписали правила

В России ограничили выдачу семейной ипотеки под 6%. С 1 февраля можно получить только один такой кредит на семью. Прежде это мог сделать каждый из супругов, теперь же они будут считаться созаемщиками. В случае развода придется либо делить сумму долга пополам, либо переоформлять договор на кого-то одного. Воспользоваться льготной программой вторично ни муж, ни жена уже не смогут. Также сокращается компенсация со стороны государства банкам, выдающим кредиты на жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Снизится ли спрос на семейную ипотеку? Управляющий партнер компании Webster Константин Ковалёв считает, что пока рано делать такие прогнозы: «Семейная, как и любая другая льготная ипотека, безусловно, основной драйвер сегодняшних покупок. Некоторое ухудшение условий по ней есть, это понятно и логично. И не по той причине, что это справедливо, а потому что есть сокращение финансов, которое наблюдается в настоящий момент. Условия, по идее, должны ухудшаться до тех пор, пока экономика не пойдет в рост. После этого они улучшатся, потому что все в этом заинтересованы. Строительная отрасль — одна из самых важных для государства. Полагаю, что такие изменения значительно не отразятся на спросе, но в целом будем ждать более благоприятного времени. Мое личное мнение, что это может сократить спрос не более чем на 5-10%».

По данным «Дом.РФ», в декабре 2025 года доля семейной ипотеки в общем объеме жилищных ссуд составила 75%. Новые правила выдачи таких кредитов вынудят покупателей тщательнее подходить к выбору объектов, считает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Я приветствую ограничения по выдаче семейной ипотеки, потому что зачастую пары благодаря тому, что каждый из супругов мог взять ипотеку, принимали порой необдуманные решения, не понимая, смогут ли они в будущем обслуживать два кредита, использовали это как потенциальную возможность, в том числе для наживы, не принимая всерьез свои финансовые возможности, не думая о завтрашнем дне. Думаю, на рынок в общем и на рынок ипотеки в недорогом сегменте больше влияет общая ситуация и настроения. Объем продаж в целом сократился, но связано это с тем, что мы стали более внимательно относиться к нашим финансам, более трезво и здраво рассчитывать свои возможности.

Так что рынок сейчас изменится только в одном ключе: покупатель будет выбирать более качественное и ликвидное жилье.

Ведь если вдруг в какой-то момент он не будет справляться с выплатами, то сможет будущую квартиру, еще, может быть, недостроенную или построенную, но с непогашенной ипотекой, по крайней мере, быстро и без потерь реализовать. Рынок изменится в том, что тот, кто может получить семейную ипотеку, станет более требовательным именно к продукту, товару, качеству этого жилья, которое он приобретает».

Согласно новым правилам, семейную ипотеку под 6% годовых смогут взять семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет или ребенок-инвалид. Кроме того, на льготные кредиты могут рассчитывать жители городов с населением до 50 тыс. человек с двумя и более несовершеннолетними детьми, даже если им больше 6 лет.

Андрей Загорский