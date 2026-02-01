Семейной ипотеке переписали правила
Как изменились условия выдачи льготных кредитов
В России ограничили выдачу семейной ипотеки под 6%. С 1 февраля можно получить только один такой кредит на семью. Прежде это мог сделать каждый из супругов, теперь же они будут считаться созаемщиками. В случае развода придется либо делить сумму долга пополам, либо переоформлять договор на кого-то одного. Воспользоваться льготной программой вторично ни муж, ни жена уже не смогут. Также сокращается компенсация со стороны государства банкам, выдающим кредиты на жилье.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Снизится ли спрос на семейную ипотеку? Управляющий партнер компании Webster Константин Ковалёв считает, что пока рано делать такие прогнозы: «Семейная, как и любая другая льготная ипотека, безусловно, основной драйвер сегодняшних покупок. Некоторое ухудшение условий по ней есть, это понятно и логично. И не по той причине, что это справедливо, а потому что есть сокращение финансов, которое наблюдается в настоящий момент. Условия, по идее, должны ухудшаться до тех пор, пока экономика не пойдет в рост. После этого они улучшатся, потому что все в этом заинтересованы. Строительная отрасль — одна из самых важных для государства. Полагаю, что такие изменения значительно не отразятся на спросе, но в целом будем ждать более благоприятного времени. Мое личное мнение, что это может сократить спрос не более чем на 5-10%».
По данным «Дом.РФ», в декабре 2025 года доля семейной ипотеки в общем объеме жилищных ссуд составила 75%. Новые правила выдачи таких кредитов вынудят покупателей тщательнее подходить к выбору объектов, считает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Я приветствую ограничения по выдаче семейной ипотеки, потому что зачастую пары благодаря тому, что каждый из супругов мог взять ипотеку, принимали порой необдуманные решения, не понимая, смогут ли они в будущем обслуживать два кредита, использовали это как потенциальную возможность, в том числе для наживы, не принимая всерьез свои финансовые возможности, не думая о завтрашнем дне. Думаю, на рынок в общем и на рынок ипотеки в недорогом сегменте больше влияет общая ситуация и настроения. Объем продаж в целом сократился, но связано это с тем, что мы стали более внимательно относиться к нашим финансам, более трезво и здраво рассчитывать свои возможности.
Так что рынок сейчас изменится только в одном ключе: покупатель будет выбирать более качественное и ликвидное жилье.
Ведь если вдруг в какой-то момент он не будет справляться с выплатами, то сможет будущую квартиру, еще, может быть, недостроенную или построенную, но с непогашенной ипотекой, по крайней мере, быстро и без потерь реализовать. Рынок изменится в том, что тот, кто может получить семейную ипотеку, станет более требовательным именно к продукту, товару, качеству этого жилья, которое он приобретает».
Согласно новым правилам, семейную ипотеку под 6% годовых смогут взять семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет или ребенок-инвалид. Кроме того, на льготные кредиты могут рассчитывать жители городов с населением до 50 тыс. человек с двумя и более несовершеннолетними детьми, даже если им больше 6 лет.