В Ростовской области размер автокредита превысил 1,5 млн рублей

В феврале 2026 года средний размер кредита на покупку автомобиля увеличился до 1,51 млн рублей. Это на 26,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Регион занимает восьмое место в топ-30 по динамике среднего размера автокредита. Возглавляет топ Москва (+32,7% к февралю 2025 года), на втором месте находится Московская область (+28,2%), на третьем — Санкт-Петербург (25,2%).

Наталья Шинкарева