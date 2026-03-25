Мохаммед Салах покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

Египетский нападающий Мохаммед Салах объявил об уходе из английского футбольного клуба «Ливерпуль» по окончании сезона. Он опубликовал видеообращение на своей странице в социальной сети Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Byrne / PA / AP Фото: Peter Byrne / PA / AP

«Хотел бы начать с того, что я никогда не мог представить, насколько основательно этот клуб, этот город, эти люди станут частью моей жизни. Мы праздновали победы, выигрывали самые важные трофеи и вместе боролись в самые сложные моменты»,— сказал футболист. Также он поблагодарил своих одноклубников и болельщиков.

В апреле 2025 года Салах продлил с «Ливерпулем» контракт до конца сезона-2026/27. В пресс-службе команды заявили, что сейчас Салах «сосредоточен на том, чтобы помочь клубу завершить сезон с максимально возможным результатом».

Мохаммеду Салаху 33 года. Он представляет «Ливерпуль» с 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. На счету египтянина 420 матчей за команду, в которых он отметился 250 голами и 116 передачами.

Таисия Орлова