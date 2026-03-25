fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Мохаммед Салах покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

Египетский нападающий Мохаммед Салах объявил об уходе из английского футбольного клуба «Ливерпуль» по окончании сезона. Он опубликовал видеообращение на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Peter Byrne / PA / AP

«Хотел бы начать с того, что я никогда не мог представить, насколько основательно этот клуб, этот город, эти люди станут частью моей жизни. Мы праздновали победы, выигрывали самые важные трофеи и вместе боролись в самые сложные моменты»,— сказал футболист. Также он поблагодарил своих одноклубников и болельщиков.

В апреле 2025 года Салах продлил с «Ливерпулем» контракт до конца сезона-2026/27. В пресс-службе команды заявили, что сейчас Салах «сосредоточен на том, чтобы помочь клубу завершить сезон с максимально возможным результатом».

Мохаммеду Салаху 33 года. Он представляет «Ливерпуль» с 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. На счету египтянина 420 матчей за команду, в которых он отметился 250 голами и 116 передачами.

Таисия Орлова

