Глава СК заинтересовался ситуацией с бизнесом на улице Волгоградской в Новороссийске

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о халатности, возбужденного после публикации обращения предпринимателей с улицы Волгоградской в Новороссийске в социальных сетях. Об этом заявили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным информационного центра СК, группа предпринимателей из Новороссийска планирует направить письмо Александру Бастрыкину в связи с тем, что местная администрация в новом утвержденном генплане планирует изменить категории земель, на которых располагаются объекты коммерческой деятельности. Бизнес на улице Волгоградской, где в ближайшие годы должны построить новую дорогу, ведется около 20 лет.

В ИЦ Следственного комитета подчеркнули, что следственные органы СК России по Краснодарскому краю расследуют уголовное дело по признакам халатности. Доклад о ходе расследования Александру Бастрыкину должен будет предоставить руководитель краевого отделения ведомства Андрей Маслов.

Кристина Мельникова